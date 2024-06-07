Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", анонсують матч між збірними України та Польщи.

У рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024, який пройде в Німеччині цього літа, у Варшаві, 7 червня, у контрольному матчі зустрінуться збірні Польщі та України.

[ * ] — положення збірної у рейтингу ФІФА

[30] Польща – Україна [22]

П'ятниця, 7 червня, 21.45. Національний стадіон, Варшава. Головний арбітр – Ендрю Медлі (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO (ОТТ) та ТК Суспільне (ТБ)

Національні команди продовжують активну підготовку до майбутнього Євро-2024, до якого буде привернуто максимальну увагу всього футбольного світу. Чемпіонат Європи проходитиме з 14 червня по 14 липня на 10 стадіонах Німеччини.

Саме зі збірною Німеччини, господаркою майбутнього турніру, Україна зіграла у першому спарингу, який закінчився нульовою нічиєю. Зі збірною Німеччини головний тренер Сергій Ребров прогнозовано вибрав більш оборонний футбол, при якому "синьо-жовті" непогано вибігали в контратаки і навіть мали реальні можливості відкрити рахунок у матчі.

До того ж, як вже сказав Ребров, головне у спарингах перевірити стан усіх доступних виконавців. На прес-конференції Сергій Станіславович сказав, що зміни у складі будуть і вони очікуються, адже Польща, за всієї поваги, суперник іншого рівня, ніж Німеччина.

До матчу з поляками у Реброва майже повний список гравців — до збірної приєднався тріумфатор Ліги чемпіонів Андрій Лунін, а також відновився Георгій Судаков. До того ж на завершальній стадії відновлення Віталій Миколенко, але його поява малоймовірна, адже форсувати справи зі здоров'ям не варто, тим більше, перед таким важливим турніром.

Якщо у матчі проти німців наша збірна в основному оборонялася, то проти поляків усі хочуть побачити атакуючий потенціал "синьо-жовтих". Гра проти німців – це скоріше сценарій майбутнього протистояння проти Бельгії у групі на Євро-2024, а ось проти Румунії та Словаччини потрібно буде атакувати, тому підготовка у всіх аспектах гри є дуже важливою.

У майбутній грі можна очікувати у складі таких гравців, як Андрія Луніна, Олександра Тимчика, Валерія Бондаря, Володимира Бражка, Георгія Судакова, Руслана Маліновського, Артема Довбика чи Владислава Ваната. Втім, варіантів багато, а який буде точно, знає лише Сергій Ребров, який має всі карти на руках.

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Мільйони УКРАЇНЦІВ – ОДНА команда!

Для збірної Польщі це буде перший спаринг перед Євро-2024. Поляки, як і Україна, пробилися на чемпіонат Європи через плей-оф, обігравши Естонію та Уельс, і якщо матч з естонцями виявився прохідним (5:1), то з валлійцями довелося все вирішувати у серії пенальті (5:4). Єдиний сейв Войцеха Щесни приніс бажану путівку на турнір.

У групі Євро-2024 полякам можна сказати, не пощастило — вони зіграють проти тієї самої Німеччини, Франції та Австрії. Зрозуміло, що поляки намагатимуться зачепитися за результат проти фаворитів турніру, але тут потрібна удача та шанс.

Головний тренер збірної Польщі Міхал Пробєж, можливо, зробив пріоритетним додатковий період відпочинку, перш ніж приступити до напруженого графіку, тоді як поляки мають приємний імпульс завдяки безпрограшній серії з шести матчів. Польща виграла п'ять із останніх семи спарингів на своїй території і вони явно не сидітимуть в обороні.

Як і Ребров, Пробєж може експерементувати зі своїм складом та виставити абсолютно несподіваних гравців. Ніхто не хоче ризикувати основними гравцями, але награвати збірну за короткий проміжок також потрібно.

За версією букмекерів, збірна Польщі – фаворит матчу проти України: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2,69, тоді як звитяга українців – 2,79. На нічийний результат пропонується показник 3,35.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Польща : Щесни (Ювентус) — Ківьор (Арсенал), Давидович (Верона), Беднарек (Саутгемптон) — Залевські (Рома), Сліш (Атланта Юнайтед), Зелінські (Наполі), Пйотровські (Лудогорець), Франковські (Ланс) — Свідерські (Верона), Левандовські (Барселона).

Україна : Лунін (Реал Мадрид) — Зінченко (Арсенал), Забарний (Борнмут), Матвієнко (Шахтар), Тимчик (Динамо Київ) — Судаков (Шахтар), Бражко (Динамо Київ), Сидорчук (Вестерло) — Мудрик (Челсі), Ярмоленко (Динамо Київ), Довбик (Жирона).

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Міхал Пробєж, головний тренер збірної Польщі: "Для нас цей матч дуже важливий, тому що ми хочемо досягти хорошого результату і робимо все, щоб добре підготуватися, але це один з етапів підготовки до матчів на Євро. На сьогодні всі 100% здорові та тренуються. Це дуже важливо в контексті завтрашнього матчу і дуже важкого рішення щодо виключення трьох гравців з фінальної заявки на Євро. Це одне з моїх найважчих рішень. Ми зробимо все, щоб команда була якомога сильнішою".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Усім у Європі прийде на думку Роберт Левандовські, тому що це яскравий футболіст, легенда. Збірна Польщі заслужила вихід на Євро, незважаючи на труднощі у кваліфікації. Ця команда має виконавців високого рівня. Для тренера важливо зробити зі своїх підопічних збірну, гадаю, йому це вдалося у відбірному циклі. Коли я свого часу грав проти збірної Польщі, то ми, напевно, програли всі матчі. Тож тут дуже індивідуально сильні гравці, дуже важливо їх організувати".

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