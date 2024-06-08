Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ще одна збірна підтвердила свою заявку на майбутній Євро-2024.

Турецька федерація футболу оголосила остаточний склад національної команди на майбутній чемпіонат Європи-2024, який пройде в Німеччині цього літа.

У заявку команди Вінченцо Монтелли потрапили 26 футболістів, включаючи захисника Аль-Ахлі Меріха Демірала, півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу та молодого таланту Реала Арди Гюллера.

Воротарі: Алтай Баїндир (Манчестер Юнайтед), Мерт Гюнок (Бешикташ), Угурджан Чакир (Трабзонспор).

Захисники: Мерт Мюльдюр (Фенербахче), Зекі Челік (Рома), Абдюлькерім Бардакджи (Галатасарай), Ахметджан Каплан (Аякс), Меріх Демірал (Аль-Ахлі), Самет Акайдин (Панатінаїкос), Ферді Кадіоглу (Фенербахче).

Півзахисники: Хакан Чалханоглу (Інтер), Ісмаїл Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Окай Йокушлу (Вест Бромвіч), Оркун Кекчю (Бенфіка), Саліх Озджан (Боруссія Д).

Нападники: Ірфан Кахведжі (Фенербахче), Юнус Акгюн (Лестер), Кенан Йилдиз (Ювентус), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Арда Гюлер (Реал), Бариш Йилмаз (Галатасарай), Бертуг Йилдирим (Ренн), Дженк Тосун (Бешикташ), Семіх Киличсой (Бешикташ), Юсуф Язиджи (Лілль).

На Євро-2024 збірна Туреччини зіграє в одній групі з Грузією, Португалією та Чехією.