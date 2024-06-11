Несподівана інформація про команду Юліана Нагельсманна.
Юліан Нагельсманн, Getty Images
11 червня 2024, 21:20
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вже визначився зі стартовим складом команди на перший матч групової стадії Євро-2024 проти Шотландії. Про це повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Bild.
За інформацією джерела, стартовий склад німецької збірної, яка є господаркою турніру, буде наступним: Мануель Ноєр - Максиміліан Міттельштедт, Джонатан Та, Антоніо Рюдігер, Йозуа Кімміх — Тоні Кроос, Роберт Андріх — Флоріан Фірц, Ілкай Гюндоган, Джамал Мусіала — Кай Наверц.
Також наголошується, що троє футболістів отримають більше ігрового часу, ніж очікувалося – це Ніклас Фюллькруг, Лерой Сане та Паскаль Гросс.
Нагадаємо, матч Німеччина – Шотландія відбудеться 14 червня, о 22:00 за Києвом.