Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Несподівана інформація про команду Юліана Нагельсманна.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн вже визначився зі стартовим складом команди на перший матч групової стадії Євро-2024 проти Шотландії. Про це повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Bild.

За інформацією джерела, стартовий склад німецької збірної, яка є господаркою турніру, буде наступним: Мануель Ноєр - Максиміліан Міттельштедт, Джонатан Та, Антоніо Рюдігер, Йозуа Кімміх — Тоні Кроос, Роберт Андріх — Флоріан Фірц, Ілкай Гюндоган, Джамал Мусіала — Кай Наверц.

Також наголошується, що троє футболістів отримають більше ігрового часу, ніж очікувалося – це Ніклас Фюллькруг, Лерой Сане та Паскаль Гросс.

Нагадаємо, матч Німеччина – Шотландія відбудеться 14 червня, о 22:00 за Києвом.