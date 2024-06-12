Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На рахунку португальця 1226 поєдинків.

У товариському матчі збірна Португалії перед Євро-2024 впевнено обіграла Ірландію з рахунком 3:0.

У цьому матчі взяв участь португальський нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду, який оформив дубль.

За інформацією IFFHS, для 39-річного португальця це був 1226 матч на найвищому рівні, що є новим світовим рекордом. Кріштіану обійшов колишнього воротаря Сан-Паулу Рожеріо Сені – 1225 матчів.

На рахунку Роналду 698 матчів у національних чемпіонатах, 220 у міжнародних клубних турнірах, 76 у Кубках країн, 25 у Кубках ліг та Суперкубках та 207 зустрічей за збірну.

Також додамо, що за 1226 матчів Роналду забив 895 голів та віддав 251 асист.