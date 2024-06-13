Кіліан серйозно налаштовується.
Мбаппе, getty images
13 червня 2024, 12:19
Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про майбутній виступ на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Цитує француза TNT Sports.
"Це буде неймовірний досвід. Ще одна можливість вписати главу в історію моєї країни. Я буду готовий.
Всі знають, що виграти чемпіонат Європи дуже складно. Всі команди дуже сильні. У нас божевільна група, але ми готові до цього. Я хочу виграти чемпіонат Європи. Це єдиний трофей, який я ще не виграв зі збірною", — сказав Мбаппе.
Нагадаємо, збірна Франції на Євро-2024 гратиме у групі D, разом зі збірними Австрії, Польщі та Нідерландів.