Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Кіліан серйозно налаштовується.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про майбутній виступ на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. Цитує француза TNT Sports.

"Це буде неймовірний досвід. Ще одна можливість вписати главу в історію моєї країни. Я буду готовий.

Всі знають, що виграти чемпіонат Європи дуже складно. Всі команди дуже сильні. У нас божевільна група, але ми готові до цього. Я хочу виграти чемпіонат Європи. Це єдиний трофей, який я ще не виграв зі збірною", — сказав Мбаппе.

Нагадаємо, збірна Франції на Євро-2024 гратиме у групі D, разом зі збірними Австрії, Польщі та Нідерландів.