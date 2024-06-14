Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник німецької збірної поділився своїми думками перед грою з Шотландією.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн прокоментував майбутній стартовий матч на домашньому Євро-2024 проти Шотландії.

"Шотландія — дуже хороша команда з великим талантом. Вони виконують багато навісів і дуже небезпечні. Їхні гравці викладаються на повну і кидаються під кожен м'яч — такий шотландський менталітет. Це команда, яка здатна показати хороший футбол. Це буде дуже захоплююча гра.

Коли я дивлюся у вічі своїх гравців, я бачу, що вони хочуть перемоги в нашій першій грі. Я дуже чекаю на це. Це дуже приємне відчуття. Я сам трохи нервуюсь. Це великий турнір. Це особливий момент. Ми просто насолоджуватимемося грою і постараємося стати найкращою командою.

Німеччина — Шотландія. Напередодні

Як я вже сказав, я вважаю, що трансформація шотландського футболу за останні кілька років була блискучою. Вони покращили кожну частину своєї гри. Вони на гарному місці.

Заміна Павловича? Ми вибрали Джана через його досвід. Емре дуже сильний, особливо у повітрі. Він дуже добре ладнає з командою. Він дуже добре відреагував і справив гарне враження після приїзду.

Тоні Кроос шість разів вигравав Лігу чемпіонів, він неймовірний гравець і дуже важливий для нас. Не знаю, коли виникла ідея повернення, але це було у листопаді, і ми говорили про це. Ми не знали, що міняти у збірній у майбутньому. Ми поговорили про наші плани, і він сказав, що готовий", — наводить слова Нагельсманна прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія відбудеться сьогодні, 14 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.