Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький хавбек поділився своїми думками перед грою з Шотландією.

Півзахисник збірної Німеччини Ілкай Гюндоган прокоментував майбутній стартовий матч на домашньому Євро-2024 проти Шотландії.

"Наш тренер дав нам план, якому ми маємо слідувати. Кожен знає свою роботу, і тому ми можемо викладатися на поле по максимуму. У команді є ясність, яка допомагає нам із впевненістю виходити на поле.

Бути часткою цієї команди та змушувати країну пишатися нами – це неймовірна честь. Я дуже цього чекаю. Нам потрібно знайти правильний баланс – якщо нам вдасться це зробити, ми опинимося у хорошому становищі.

Німеччина — Шотландія. Напередодні

Я десь читав, що Шотландія може нас здивувати. У центрі поля буде дуже напружено. Це досвідчена команда, яка збалансована і знає, коли потрібно глибоко захищатися. Проти нас це може відбуватися частіше, тому що наша гра більше ґрунтується на володінні м'ячем. Важливо максимально використовувати це володіння м'ячем і не давати їм надто багато можливостей на контратаках.

Думаю, атмосфера буде дуже позитивною, але потім уболівальники побачать, що ми робимо на полі. Зрештою, мало хто, мабуть, згадає, як ми грали. Найголовніше – виграти гру та здобути перші три очки.

Я знаю кількох гравців збірної Шотландії з АПЛ. Вони мають дуже багато досвіду. Вони вже давно грають на найвищому рівні. Буде дуже складно, і ми не маємо їх недооцінювати.

Присутність Крооса? Іноді короткі та легкі передачі є найважливішими. Я дуже пишаюся тим, що я його партнер по команді. Він виграв багато титулів. Щоб зробити це потрібно бути винятковим гравцем", — наводить слова Гюндогана прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч-відкриття Євро-2024 Німеччина – Шотландія відбудеться сьогодні, 14 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.