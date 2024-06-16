Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 16 червня і розпочнеться о 22:00.

У рамках третього ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині, відбудеться зустріч між збірними Сербії та Англії, які є представниками квартету С.

[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

[33] СЕРБІЯ — АНГЛІЯ [4] НЕДІЛЯ, 16 ЧЕРВНЯ, 22:00. ФЕЛЬТІНС АРЕНА, ГЕЛЬЗЕНКІРХЕН​. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Збірна Сербії — це й близько не та команда, яка має хоча б найменшу долю симпатії серед українських уболівальників. Відносини й раніше були доволі натягнутими на політичному рівні, однак у березні цього року сербська збірна впала не тільки в очах України, а й багатьох європейських країн, які займають активну та однозначну позицію щодо російської військової агресії в нашій країні. Підопічні Драгана Стойковича не посоромилися у момент, коли російська федерація веде загарбницьку війну в Європі, вирушити до москви і зіграти так званий "товариський" матч зі збірною росії, виключеною зі всіх футбольних змагань. Факт того, що серби погодилися на таку авантюру, вже є сам по собі ганебним, але завжди можна знайти новий рівень "дна" і зазнати поразки від росіян із рахунком 0:4. При чому грали там і сербські зірки на кшталт Сергея Мілінковіча-Савича та Александар Мітровича.

Втім, якихось великих очікувань щодо рівня збірної Сербії не було й так. У кваліфікаційному раунді команда Драгана Стойковича потрапила до найлегшої групи з можливих, але й там зазнала помітних проблем: дві поразки від Угорщини, дві нічиї з Болгарією. На щастя для сербської збірної, найкращою командою у її відбірковому квартеті була Угорщина, яка вийшла на Євро-2024 із першого місця. Збірна Сербії з її зірковою та забивною на папері атакою отримала путівку до Німеччини завдяки другому місцю, випередивши Чорногорію на три очки. Зараз же прогнозуємо колективу Стойковича четверту сходинку з усіх об'єктивних та суб'єктивних причин.

Прогноз на цей матч від ліцензійного букмекера GGBET: Англія переможе Сербію з ймовірністю 65% (коефіцієнт 1,47). Подивіться лінію GGBET з 70+ видів спорту та знайдіть для себе цікавий матч! Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро 2024 разом з GGBET!

Національна збірна Англії, на відміну від свого майбутнього суперника, потрапила в чи не найважчу групу у відбірковому циклі, де на дві прямі путівки претендували щонайменше три збірні: безпосередньо сама команда "трьох левів" у статусі фіналіста минулого Євро-2020, Італія у статусі чинного чемпіона Європи та наша Україна, яка має у своєму розпорядженні цілу низку талановитих гравців, покоління яких прийнято вважати найкращим та найбільш перспективним за всю історію з моменту відновлення незалежності.

Але команда Гарета Саутгейта дуже впевнено тоді підтвердила статус фаворита та достроково гарантувала собі перше місце в групі, не зазнав у відборі жодної поразки, хоча окрім українців та італійців в суперниках також була дуже прагматична та неприємна для грандів збірна Північної Македонії.

Англія традиційно є одним із фаворитів на тріумф на великих міжнародних турнірах останніх років, адже більш зіркового, талановитого, різноманітного, молодого та висококласного складу, який зараз є у "трьох левів", просто уявити навіть важко. Гарет Саутгейт має у своєму розпорядженні найдорожчий склад серед усіх збірних, які беруть участь у Євро-2024, але критики від вимогливих англійських фанатів тренеру збірної Англії не вдалося уникнути ще до старту чемпіонату Європи.

По-перше, традиційне "навіщо викликали того", "чому не отримав цей виклик" — в цілому це вже не дивно і звично з урахуванням того, який вибір є в Англії. По-друге, мінімальна поразка у товариському матчі з Ісландією — і все, команда "трьох левів" вже в очах у деяких "провалила Євро" ще до його старту... Але щось не видно, щоб серби потирали руки і з нетерпінням чекали зустрічі з цією "провальною" Англією, яка ще має розкрити всі свої сюрпризи і сильні сторони.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Драган Стойкович, головний тренер збірної Сербії: "Всі довго чекали виходу на Євро. У минулому було безліч втрачених можливостей. Але цього разу завдання, яке я поставив перед собою як головний тренер і яке поставило сербська асоціація на правах керівного футбольного органу, виконано. Це було. .. Я б не сказав, що драматична, але досить важка подорож. Дорога до успіху ніколи не буває легкою. Але в нинішні часи вже сам по собі вихід на Євро став величезним кроком уперед і великим досягненням для сербського футболу, нашої країни, нації, уболівальників та всіх, хто любить цю гру".

Гарет Саутгейт, головний тренер збірної Англії: "Я дуже схвильований на тлі можливості зробити те, що ніколи не вдавалося жодній збірній Англії. Ми ніколи не вигравали чемпіонат Європи. Ми ніколи не вигравали великий турнір не на своїй території. Ми ніколи не виходили у фінал не в себе вдома. Багатьом здається, що для нас турнір буде легкою прогулянкою. Але факти говорять про те, що це буде дуже складно, і ми маємо бути досконалими, щоб досягти успіху".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

СЕРБІЯ : В. Мілінкович-Савич (Торіно) — Міленкович (Фіорентина), Велькович (Вердер), Павлович (РБ Зальцбург) — Живкович (ПАОК), Гудель (Севілья), Лукич (Фулгем), Костич (Ювентус) — С. Мілінкович-Савич (Аль-Хіляль), Тадич (Фенербахче) - Мітрович (Аль-Хіляль)

Заявка збірної Сербії на Євро-2024:

АНГЛІЯ : Пікфорд (Евертон) — Вокер (Манчестер Сіті), Стоунз (Манчестер Сіті), Геї (Крістал Пелес), Тріпп'єр (Ньюкасл) — Трент (Ліверпуль, Райс (Арсенал) — Сака (Арсенал), Беллінгем (Реал Мадрид), Фоден (Манчестер Сіті) — Кейн (Баварія)

Заявка збірної Англії на Євро-2024:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди жодного разу не зустрічалися на офіційному рівні.

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Сербія отримали пряму путівку на Євро-2024 завдяки другому місцю в кваліфікаційній групі G, в якій вона поступилась лідерством Угорщині.

Збірна Англії опинилася під час відбору у доволі непростій групі С, проте це не завадило команді "трьох левів" впевнено вийти на чемпіонат Європи з першого місця, не зазнавши під час кваліфікації жодної поразки.

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