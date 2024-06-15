Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Наставник албанської збірної поділився своїми думками перед грою з Італією.

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо прокоментував майбутній матч Євро-2024 проти Італії.

""Ми дуже раді бути тут. Нам довелося пройти важкий шлях з погляду нашої кваліфікації, і це було нелегко, але ми дісталися сюди. Це величезне джерело гордості – знаходитися тут. Ми потрапили до дуже складної групи та беремо участь у складному турнірі. Проте ми боротимемося за кожне очко.

На нас лежить величезна відповідальність представляти албанський народ, і буде чудово, коли величезні ділянки стадіону будуть у червоному кольорі.

Спаллетті – неймовірний тренер із неймовірними гравцями. Я не слухаю розмови про форму Італії у товариських матчах. Це Італія! Вона завжди конкурентоспроможна.

Наша команда дуже вмотивована. Ми всі готові до цього і через шість місяців після того, як ми отримали квиток на Євро, ми тут, щоб витягти з цього максимум.

Ми знаємо, який це важливий матч і який великий турнір. Я пам'ятаю, як Бразилія зіграла внічию у першому матчі ЧС-2018 зі Швейцарією. Якщо буде нічия, це буде боротьба як для Італії, так і для нас. На нас не чиниться такий великий тиск, як на Італію, але він є.

З погляду фізичної форми ми виглядаємо добре, і ми виконали відмінну роботу. Гравці викладаються по максимуму", — наводить слова Сілвіньйо прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Італія — ​​Албанія відбудеться сьогодні, 15 червня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.