Захисник Іспанії прокоментував перемогу над Хорватією.
Марк Кукурелья, Getty Images
16 червня 2024, 07:35
Національна збірна Іспанії напередодні розгромно перемогла Хорватію в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Берліні в рамках квартету B.
Іспанія — Хорватія 3:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024
Після завершення гри захисник "Фурії Роха" Марк Кукурелья прокоментував виступ власної команди.
"Це була важка гра, але ми використали свої шанси. Перший тайм у нашому виконанні був дуже хорошим, тоді як потім ми просто контролювали гру.
Команда залишилась у захваті від такої першої гри на турнірі. Однак нам усе одно належить потрібно виправити деякі помилки, нехай на них і слід було очікувати в матчі на такому великому турнірі, як цей", — заявив іспанський виконавець.
Наступний матч Іспанія проведе проти Італії 20 червня.