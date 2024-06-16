Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Іспанії прокоментував перемогу над Хорватією.

Національна збірна Іспанії напередодні розгромно перемогла Хорватію в матчі першого туру чемпіонату Європи-2024 в Берліні в рамках квартету B.

Іспанія — Хорватія 3:0 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "Фурії Роха" Марк Кукурелья прокоментував виступ власної команди.

"Це була важка гра, але ми використали свої шанси. Перший тайм у нашому виконанні був дуже хорошим, тоді як потім ми просто контролювали гру.

Команда залишилась у захваті від такої першої гри на турнірі. Однак нам усе одно належить потрібно виправити деякі помилки, нехай на них і слід було очікувати в матчі на такому великому турнірі, як цей", — заявив іспанський виконавець.

Наступний матч Іспанія проведе проти Італії 20 червня.