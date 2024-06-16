Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Серби стартують на Євро-2024.

Головний тренер збірної Сербії Драган Стойкович висловився про майбутній матч із національною командою Англії на Євро-2024. Цитує сербського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Якщо ми заб'ємо перший гол, я віддам наказ забити другий. Жарти вбік, подивимося, як розвиватиметься гра. Ти граєш проти Англії. Ми зробимо все можливе, щоб створювати проблеми супернику. Кожен гол важливий. Ми готові до цього виклику.

Я б не робив різниці між першою, другою та третьою грою в групі. Ми починаємо проти одного з фаворитів, але ми старанно працюємо, щоб якомога краще підготуватися до майбутніх випробувань. З тренерського боку зроблено все, щоб гравці проводили всі тренування на найвищому рівні. Я вважаю, що фізично та тактично ми готові до будь-якого суперника.

Беллінгем — чудовий хлопець. Він безумовно виграє Золотий м'яч у майбутньому. Він грає вражаюче. Незважаючи на те, що Джуд молодий, він вже дуже сильний, у нього є талант, і він показав все це в Реалі. Це дійсно приголомшливий гравець, який демонструє свої якості в кожному матчі. Беллінгем чудовий для Англії, але поганий для нас", — сказав Стойкович.

Матч між збірними Англії та Сербії відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.