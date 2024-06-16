Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Сербія та Англія.
Трент Александер-Арнольд, Getty Images
16 червня 2024, 21:11
Сербія та Англія зіграють поміж собою матч першого туру чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Фельтінс-Арена в Гельзенкірхені в рамках групи C.
Драган Стойкович вирішив використати з перших хвилин Вельковича в трійці центральних захисників, тоді як Гудель та Костич гратимуть у півзахисті.
Гарет Саутгейт, у свою чергу, залучив до стартового складу Александер-Арнольда в опорній зоні, тоді як Фоден гратиме ліворуч в атаці, а Беллінгем розташується під нападником.
Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Гудель, Лукич, Костич — Влахович, Мітрович.
Запасні: Петрович, В. Мілінкович-Савич, Стоїч, Максимович, Йович, Тадич, Бабич, Міяйлович, Ілич, Ратков, Самарджич, Гачінович, Спаїч, Младенович, Бірманчевич.
Запасні: Рамсдейл, Гендерсон, Шоу, Конса, Данк, Галлагер, Тоуні, Гордон, Воткінс, Боуен, Езе, Гомес, Вортон, Мейну.
Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд, Райс — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн.
Гра Сербія — Англія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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