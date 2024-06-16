Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи C, у якому зіграють Сербія та Англія.

Сербія та Англія зіграють поміж собою матч першого туру чемпіонату Європи-2024 на полі стадіону Фельтінс-Арена в Гельзенкірхені в рамках групи C.

Драган Стойкович вирішив використати з перших хвилин Вельковича в трійці центральних захисників, тоді як Гудель та Костич гратимуть у півзахисті.

Гарет Саутгейт, у свою чергу, залучив до стартового складу Александер-Арнольда в опорній зоні, тоді як Фоден гратиме ліворуч в атаці, а Беллінгем розташується під нападником.

Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович, С. Мілінкович-Савич, Гудель, Лукич, Костич — Влахович, Мітрович.

Запасні: Петрович, В. Мілінкович-Савич, Стоїч, Максимович, Йович, Тадич, Бабич, Міяйлович, Ілич, Ратков, Самарджич, Гачінович, Спаїч, Младенович, Бірманчевич.



Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Геї, Тріпп’єр — Александер-Арнольд, Райс — Сака, Беллінгем, Фоден — Кейн.