Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник висловив думку стосовно стартового матчу на Євро-2024.

Берат Джимсіті прокоментував поразку збірної Албанії від Італії.

"Італія на перемогу заслужила"", — цитує захисника офіційний сайт УЄФА.

"Після нашого голу ми опинилися під її сильним натиском. Це крута команда із такою кількістю сильних сторін. Вона дуже досвідчена.

Стракоша кількома рішучими сейвами залишив нам шанс після того, як рахунок уже став 2:1. Але ми також мали моменти за участю Маная".

У матчі зі збірною Італії Албанія програла з рахунком 1:2.