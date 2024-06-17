Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", представляють стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у рамках групи E, у якому зіграють Румунія та Україна.

Збірні Румунії та України зіграють у першому турі чемпіонату Європи-2024 на Альянц Арені в Мюнхені в рамках групи E.

Едуард Йорданеску вирішив використати з перших хвилин Ніце до рамки воріт, тоді як Раціу та Банку гратимуть на флангах оборони, а ДЖрегуш очолить атаку.

Серігй Ребров, у свою чергу, залучив до стартового складу Олександра Зінченка на лівий фланг оборони.

Румунія: Ніце — Раціу, Дрегушин, Бурке, Банку — М. Марін — Ман, Р. Марін, Станчу, Коман — Дрегуш.

Запасні: Молдован, Тирновану, Рус, Неделчару, Алібек, Чікилдеу, Пушкаш, Хаджі, Міхейле, Олару, Могош, Сореску, Раковіцан, Бирліджа, Шут.



Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко — Судаков, Степаненко, Шапаренко — Циганков, Довбик, Мудрик.