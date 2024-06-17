Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю матчу Євро-2024, який пройде 17 червня і розпочнеться о 16:00.

У рамках четвертого ігрового дня першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбудеться зустріч між збірними Румунії та України — представниками квартету Е.

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[*] — положення команди в рейтингу ФІФА

ПОНЕДІЛОК, 17 ЧЕРВНЯ, 16:00. ФУТБОЛЬНА АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ГЛЕНН НЮБЕРГ (ШВЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Кваліфікувавшись на чемпіонат Європи-2024 у Німеччині, збірна Румунії продовжила тенденцію здобуття путівки у форматі через раз. Вона триває з Євро-2000, тож пропустили румуни турнір у 2004, 2012 та 2020 роках. Найкращий їхній результат на ЧЄ — чвертьфінальна стадія плей-оф якраз у вищезгаданому 2000 році, коли континентальну першість приймали Бельгія та Нідерланди.

Коли збірна Румунії брала участь у турнірі минулого разу (2016), то фінішувала на четвертому місці, поступившись у групі А Франції, зігравши внічию зі Швейцарією та зазнавши поразки навіть від Албанії. Колектив Ангела Йорденеску, батька нинішнього керманича цієї національної команди, був шостим найгіршим на групового етапу. Всі ми пам'ятаємо, що найбільшими невдахами тієї стадії стала, на жаль, саме збірна України, яка не набрала жодного залікового балу в групі С із Німеччиною, Польщею та Північною Ірландією.

З того часу збірна Румунії, звісно ж, дуже змінилася. У нинішній заявці команди є лише двоє виконавців, які брали участь в Євро-2016. Йдеться про атакуючого півзахисника Ніколае Станчу, який зараз є капітаном команди, і центрального нападника Деніса Алібека. Всі інші гравці досвіду участі в подібних турнірах не мають.

Здебільшого, румунські виконавці представляють місцеві для себе колективи, або команди з Італії та Туреччини. Гучних імен, зароблених конкретно грою на полі, у цьому складі фактично немає, за виключенням центрального захисника Раду Дрегушина, який взимку цього року перебрався з Дженоа до Тоттенгема. Як ми писали раніше, саме 22-річний гравець є головною зіркою та молодою надією команди Едварда Йорденеску.

Підготовку до Євро-2024 конкретно у вигляді товариських матчів збірна Румунії фактично провалила. Нуль забитих м'ячів у двох домашніх поєдинках із відверто не найсильнішими з можливих опонентами — Болгарією та Ліхтенштейном, хоч і нуль пропущених також. Зараз, коли у румунів серія з чотирьох поспіль зустрічей без перемог, хай навіть у контрольних поєдинках, можливо, найкращий час, щоб зустрітися з ними та здобути бажаний результат.

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На відміну від румунів, збірна України вже вчетверте поспіль гратиме на чемпіонаті Європи. Вдруге у своїй історії "синьо-жовті" дісталися фінальної частини турніру завдяки успіху в плей-оф відбору.

Під час минулого Євро, який через пандемію коронавірусу проходив замість 2020 року в 2021-му, українці встановили свій найкращий результат як на груповій стадії (8-ма найкраща команда), так і в плей-оф, епічно діставшись півфіналу після гола Артема Довбика у ворота Швеції в додатковий час в 1/8 турніру.

Готуючись уже до цього чемпіонату Європи, команда Реброва взяла участь у трьох виїзних контрольних поєдинках. Спочатку "синьо-жовті" зіграли внічию з Німеччиною (0:0), потім поступилися Польщі (3:1), але все ж зуміли трохи реабілітуватися за цю поразку, спокійно розібравшись із Молдовою (4:0).

На папері, збірна України є значно сильнішим колективом, аніж збірна Румунії. Так, наприклад, за даними transfermarkt сумарна ринкова вартість 26 виконавців команди Реброва становить 379 мільйонів євро, тоді як румуни не дотягнули навіть до сотні, зупинившись на позначці в 92.13 млн. Українці таким чином опинилися в топ-10 найдорожчих, замкнувши цей рейтинг, що вдалося й опонентам, але є нюанс... замкнули вони топ-24, виявившись менш цінними на трансферному ринку навіть за албанців.

Сьогодні колектив Сергія Реброва має довести, що готовий до турніру, здобувши 3 очки в протистоянні з головним аутсайдером квартету Е. Такого суперника "синьо-жовті" повинні здолати навіть за не надто видовищного чи не надто вдалого виступу. Далі буде тільки складніше, тож якщо перемагати не зараз, то коли?

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Едвард Йорденеску, головний тренер збірної Румунії: "Ми поважаємо Україну. Їхній тренер домігся неймовірних результатів, але коли пролунає стартовий свисток, багато з цих речей уже не матимуть значення. Наше хвилювання є частиною того, що відбувається на цьому турнірі. Ми повинні спрямувати його в позитивну енергію. Ми маємо діяти розумно та безпечно. Ми на фінальному турнірі, тож боятися не можна".

Сергій Ребров, головний тренер збірної України: "Останнім часом Румунія завдяки командним діям досягла успіху, перемогла в групі кваліфікації. Це дуже дисциплінована збірна. У них є дуже хороші молоді гравці. Загалом на Євро немає слабких команд. Ми дивилися багато матчів румунів, більше орієнтувалися на ігри кваліфікації та товариський поєдинок із Болгарією. Це та команда, яка розуміє, що має у своєму розпорядженні. У них є дуже швидкі виконавці, хороша дисципліна, за рахунок цього вони пробилися на Євро-2024".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РУМУНІЯ: Молдован (Атлетіко) — Бурке (Аль-Ухдуд / ?), Дрегушин (Тоттенгем), Рус (Пафос / Піза), Банку (Універсітатя) — М. Марін (Піза), Р. Марін (Емполі / Кальярі), Станчу (Дамак) — Ман (Парма), Дрегуш (Газіантеп / Стандард), Міхейле (Парма)

Заявка збірної Румунії на Євро-2024:

УКРАЇНА: Лунін (Реал) — Конопля (Шахтар), Забарний (Борнмут), Матвієнко (Шахтар), Зінченко (Арсенал) — Шапаренко (Динамо), Степаненко (Шахтар), Судаков (Шахтар) — Циганков (Жирона), Довбик (Жирона), Мудрик (Челсі)

Заявка збірної України на Євро-2024:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

КОМАНДИ У ВІДБОРІ НА ЄВРО-2024

Румунія:

Україна:

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прогноз 0:1

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УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.