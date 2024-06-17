Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Усі гравці перебуватимуть у технічній зоні.

Збірна України розпочне свої пригоди на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині матчем проти Румунії на Альянц Арені в Мюнхені в рамках першого туру групи E.

Румунія — Україна. Напередодні

У день гри тренерський штаб Сергія Реброва традиційно оголосив нашу заявку на прийдешнє протистояння.

Офіційна заявка збірної України на матч проти Румунії:

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 24. Олександр Тимчик, 26. Богдан Михайліченко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 8. Руслан Маліновський, 14. Георгій Судаков, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко,

Нападники: 7. Андрій Ярмоленко, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 15. Віктор Циганков, 20. Олександр Зубков, 25. Владислав Ванат.

Матч Румунія — Україна відбудеться 17 червня, о 16:00.