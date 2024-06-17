Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова Дешама перед матчем з Австрією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам висловився напередодні матчу з Австрією в 1-му турі Євро.

"Перший матч дуже важливий. Це не вирішальна гра, але дуже важлива. Перемога підвищить шанси на вихід із групи, і ми рухатимемося до цієї мети, навіть якщо Австрія переслідує цю ж мету. Ми повинні добре взаємодіяти один з одним у цьому матчі, щоб зробити перший крок на шляху до плей-оф.

На цьому рівні немає тренера, який скаже, що перемоги не мають значення. Це важливий турнір, але я не маю сильно тиснути на гравців.

Це перший матч на турнірі, ми маємо як слід зосередитись", – сказав Дешам.

Матч Австрія — Франція відбудеться сьогодні, початок о 22.00.