Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команди визначились із формами на важливий матч.

У рамках першого туру Євро-2024 національна збірна України у Мюнхені проведе свій третій матч, а суперником "синьо-жовтих" стане Румунія.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у матчі з румунською командою підопічні Сергія Реброва зіграють в синьому комплекті форми, тоді як голкіпер виступить у червоному джерсі.

Збірна Румунії, своєю чергою, зіграє в жовтій формі, а воротар — у зеленому.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).