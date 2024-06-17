Команди визначились із формами на важливий матч.
Фото УАФ
17 червня 2024, 12:35
У рамках першого туру Євро-2024 національна збірна України у Мюнхені проведе свій третій матч, а суперником "синьо-жовтих" стане Румунія.
Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у матчі з румунською командою підопічні Сергія Реброва зіграють в синьому комплекті форми, тоді як голкіпер виступить у червоному джерсі.
Збірна Румунії, своєю чергою, зіграє в жовтій формі, а воротар — у зеленому.
Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:
▪️ Румунія — Україна (17 червня);
▪️ Словаччина — Україна (22 червня);
▪️ Україна — Бельгія (26 червня).