Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець розкритикував лідерів англійської збірної.

Головний тренер італійського Комо Сеск Фабрегас розкритикував гру збірної Англії проти національної команди Сербії (1:0) у 1-у турі Євро-2024.

"Вся справа не в настрої на окремий матч, а в менталітеті. Ви не можете сказати, що у таких гравців, як Трент, Фоден, Беллінгем та Райс, немає майстерності, щоб володіти м'ячем на будь-якій ділянці поля.

Головне — чи хочеш ти зробити різницю, володіючи м'ячем? Хочеш, діяти агресивно у фінальній третині? Чи подобається тобі отримувати м'яч під тиском? Коли їх почали трохи пресингувати, ми побачили, як Фоден став виносити м'яч, хтозна куди. Те ж саме Трент — на них це не схоже.

Ми ніколи не бачили, щоб Хаві, Іньєста та інші топ-гравці останніх 15-20 років, робили щось подібне. Щоб рости, потрібно брати відповідальність на себе. Думаю, гравці на кшталт Фодена повинні брати відповідальність за гру своєї команди", — сказав Сеск.