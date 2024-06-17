Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Clear", наводять слова Тараса Степаненко за підсумками розгромної поразки від Румунії в першому турі Євро-2024.

Віце-капітан збірної України Тарас Степаненко висловися про нищівну поразку від Румунії (0:3) у 1-у турі Євро-2024. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я б назвав гол Станчу "голом Євро" — це був дуже хороший удар. Але, чесно кажучи, я був впевнений, що в другому таймі ми заграємо агресивніше, заб'ємо та переломимо ситуацію. На жаль, цього не сталося.

Я дуже розчарований нашою грою. Сьогодні ми не були схожі на себе. Румунія заслужила на цю перемогу, а нам треба рухатися далі. Попереду ще два матчі. Треба проявити волю та змінити ситуацію", — сказав Степаненко.

Раніше Роман Яремчук висловився про поразку від Румунії.