Талановитий півзахисник уперше в своїй кар'єрі відзначився голом на Євро.
Арда Гюлер, Getty Images
18 червня 2024, 21:32
Атакуючого півзахисника збірної Туреччини Арду Гюлера визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Грузії в 1 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині.
Поєдинок завершився звитягою колективу Вінченцо Монтелли з рахунком 3:1.
Гюлер провів на полі 79 хвилин, відзначившись неймовірним голом. Точність пасів плеймейкера склала 91%, тоді як максимально розвинута швидкість — 29.5 км/год. Представник мадридського Реала протягом зустрічі покрив 9.3 км дистанції на полі.
Зазначимо, що вже невдовзі, а саме о 22:00 за київським часом, розпочнеться друга зустріч команд-представниць групи F — Португалії протистоятиме Чехія. Слідкуйте за поєдинком у текстовій онлайн-трансляції за посиланням.