Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Талановитий півзахисник уперше в своїй кар'єрі відзначився голом на Євро.

Атакуючого півзахисника збірної Туреччини Арду Гюлера визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Грузії в 1 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині.

Поєдинок завершився звитягою колективу Вінченцо Монтелли з рахунком 3:1.

Гюлер провів на полі 79 хвилин, відзначившись неймовірним голом. Точність пасів плеймейкера склала 91%, тоді як максимально розвинута швидкість — 29.5 км/год. Представник мадридського Реала протягом зустрічі покрив 9.3 км дистанції на полі.

Зазначимо, що вже невдовзі, а саме о 22:00 за київським часом, розпочнеться друга зустріч команд-представниць групи F — Португалії протистоятиме Чехія. Слідкуйте за поєдинком у текстовій онлайн-трансляції за посиланням.