Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич грузинської команди висловився про поразку своєї команди від Туреччини на Євро-2024.

У матчі першого туру групового етапу Євро-2024 збірна Туреччини зустрілася зі збірною Грузії, здобувши перемогу з рахунком 3:1.

Головний тренер грузинської національної команди Віллі Саньоль поділився враженнями від дебютного виступу свого колективу на європейській континентальній першості.

"Програвати завжди неприємно, але я думаю, що моя команда може пишатися своєю грою та тим, як ми представляємо країну. Думаю, ми не поступилися супернику за кількістю створених моментів.

Думаю, нам не вистачило трохи таланту, трохи досвіду. Але ми обов'язково станемо досвідченішими завдяки участі в подібних турнірах. Чим частіше ми гратимемо в таких матчах, тим сильніше ставатимемо.

Стадіон Сігналь Ідуна Парк просто фантастичний, він створений для футболу та емоцій. Атмосфера була чудовою, відповідна арена для таких матчів. Не знаю, ми створили таку атмосферу чи атмосфера сприяла такій грі", — цитує слова Саньоля офіційний сайт УЄФА.

Відео голів та огляд матчу Туреччина — Грузія ви можете дивитися на Football.ua.