Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник збірної Чехії прокоментував поразку від Португалії.

Збірна Чехії напередодні поступилась Португалії в першому турі чемпіонату Європи-2024 в рамках групи F в Лейпцигу.

Португалія — Чехія 2:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Півзахисник "Народної команди" Лукаш Провод після завершення гри прокоментував виступ свого колективу.

"Я чекав за межею штрафного й отримав відмінну передачу від Владіміра Цоуфала, після чого намагався не запустити м’яч на трибуни. Красиво залетіло.

Це дуже болюча поразка. Ми всі працювали на 100% упродовж усіх дев’яносто хвилин, але в підсумку цього не вистачило, щоб здобути бодай одне очко. Ми не забили жодного м’яча після того, хоча створили кілька моментів.

Забиті голи були кульмінацією величезного тиску проти нас. Але ніхто нас не обіграв і не влучив з тридцяти метрів. Ми також добре захистились на флангах, де вони намагалися переважати нас чисельно. Захисники зіграли неймовірну гру, але, на жаль, нам не вистачило трохи везіння.

Як я вже згадував раніше, тиск із боку Португалії був великий, і тому сили в захисту швидко закінчуються, а потім на атаку їх просто не вистачає. Ми намагалися шукати когось, коли отримували м’яч, але було видно, що у нас були важкі ноги після того, як ми постійно рухались перед штрафним. Вони намагалися переважати нас числом, і це було дуже важко", — заявив чеський виконавець.

Наступний матч збірна Чехії проведе проти Грузії в Гамбурзі.