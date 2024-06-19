Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Португалії висловився про непросту перемогу своєї команди над Чехією на Євро-2024.

У матчі стартового туру групового етапу Євро-2024 збірна Португалії здобула непросту перемогу над Чехією (2:1), забивши переможний м'яч у компенсований час.

Головний тренер португальської національної команди Роберто Мартінес поділився враженнями від результату цього непростого для його команди протистояння.

"Ми не очікували легких ігор. Ми грали проти жвавої Чехії, вони були дуже важким суперником та дуже клінічними — здійснили один удар у площину воріт і забили.

Ви подивіться на статистику: 70% володіння м’ячем, 13 кутових/ Ви побачите хорошу роботу. Але коли ми програвали з рахунком 1:0, нам доводилося стримувати нерви, і я вважаю, що характер, який ми сьогодні продемонстрували, був неймовірним, і це нам дуже допоможе", — сказав Роберто Мартінес для офіційного сайту УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Португалія — Чехія ви можете дивитися на Football.ua.