Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Чехії висловися про поразку своєї команди від Португалії на Євро-2024 через гол у компенсований час.

У матчі стартового туру групового етапу Євро-2024 збірна Португалії здобула непросту перемогу над Чехією (2:1), забивши переможний м'яч у компенсований час.

Головний тренер чеської національної команди Іван Гашек поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Повинен визнати, що мені дуже шкода через те, що ми не завершили нашу роботу. Ми були близькі до цього. Ми дуже ускладнили життя Португалії, яка є однією з найкращих команд світу.

Дійсно неймовірно, наскільки небезпечним гравцем є Кріштіану Роналду в кожному матчі, незважаючи на його вік. Він вкотре продемонстрував свою геніальність, він знає, як створювати моменти. Я знімаю капелюха перед ним, бо він є одним із найкращих гравців в історії футболу. Справді казкова людина.

Ми всі розчаровані тим, що пропустили в додатковий час. Ми повинні дуже швидко залишити це позаду, оскільки через чотири дні ми зіграємо ключову гру. Нам потрібно стати ще кращими.

Португалія штовхнула нас на глибокий захисний блок, і ми не змогли втримати м'яч. Звичайно, ми не хотіли цього, але якість Португалії змусила нас це зробити. Нам довелося важко працювати багато в обороні, у нас не вистачало сил утримати м’яч, бо ми часто його дуже легко втрачали.

Португалія була кращою і заслуговувала на перемогу. Але в той же час я хотів би подякувати моїм гравцям за наполегливу роботу на команду. Ми повинні швидко проаналізувати матч і підготуватися до наступного", — цитує слова Гашека офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Португалія — Чехія ви можете дивитися на Football.ua.