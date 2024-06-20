Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про головні події чемпіонату Європи в Німеччині за середу, 19 червня.

У середу, 19 червня, у рамках першого ігрового дня другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024 у Німеччині відбулися три матчі.

Football.ua розповість про головні події цієї середи, також порадувавши цікавими фактами про поєдинки.

Результати та огляди матчів

16:00. Хорватія — Албанія, 2:2 (огляд)

19:00. Німеччина — Угорщина, 2:0 (огляд)

22:00. Шотландія — Швейцарія, 1:1 (огляд)

Турнірне становище в групах

Джокер дня (але є нюанс) — Клаус Г'язула (Албанія)

Півзахисник з'явився на полі на 72-й хвилині поєдинку з Хорватією, замінивши Казіма Лачі, автора єдиного на той момент голу в матчі. Вже за 2 хвилини хорватам удалося відновити паритет завдяки результативному удару Андрея Крамарича, про якого ми ще поговоримо, а ще двома хвилинами пізніше голом відзначився і Г'язула, щоправда, автоголом.

Тим не менш, саме 34-річний опорник урятував колектив Сілвіньйо від поразки в компенсований до другого тайму час. Це взяття воріт було для Г'язули дебютним за свою національну команду. Таким чином Клаус установив унікальне досягнення — став першим гравцем в історії чемпіонатів Європи та світу, який відзначився голом і автоголом, вийшовши на поле з лави запасних.

Народження дня — Андрей Крамарич (Хорватія)

Нещодавно, а саме у вівторок, 18 червня, свій 52-й День народження святкував головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла. Тоді ж його підопічні здолали збірну Грузії (3:1), а італійський спеціаліст назвав цей результат найкращим подарунком, який він міг отримати.

Тепер до клубу Монтелли приєднався Андрей Крамарич. Нападник збірної Хорватії відзначився голом у матчі проти Албанії, а також був визнаний найкращим гравцем зустрічі. Окремо зазначимо, для 33-річного Крамарича цей ЧЄ став третім у його кар'єрі, але лише зараз йому вдалося вперше забити. Очікувано, враховуючи результат, Андрей був не надто задоволений своїми успіхами: "Я не думав, що ми святкуватимемо мій День народження таким невтішним чином".

Послідовність дня — Юліан Нагельсманн (Німеччина)

Головний тренер збірної Німеччини вирішив діяти за давнім принципом "якщо щось працює, то навіщо це щось чіпати". На матч проти збірної Угорщини він випустив ідентичний до поєдинку зі збірною Шотландії стартовий склад: Ноєр — Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт — Андріх, Кроос — Мусіала, Гюндоган, Вірц — Гаверц.

Саме основні в обох турах групового етапу гравці й принесли німцям бажаний результат — гарантований вихід до плей-оф домашнього для них чемпіонату Європи. Можливо, вже в 3 турі, коли команді Нагельсманна протистоятиме збірна Швейцарії, 36-річний німецький спеціаліст все ж вдасться до ротації, щоб поберегти деяких важливих виконавців перед 1/8 фіналу турніру.

Дежавю дня — Джердан Шакірі (Швейцарія)

Атакуючий півзахисник збірної Швейцарії чудовим ударом уразив ворота Ангуса Ганна, зрівнявши рахунок у матчі Шотландія — Швейцарія. Цей постріл 32-річного гравця не допоміг колективу Мурата Якіна здобути 3 очки, які б вивели швейцарців до плей-оф слідом за німцями.

Дежавю ж полягає в тому, що майже на кожному подібному турнірі Шакірі примудряється порадувати вболівальників прекрасним голом. Так було і на Євро-2016 (матч проти Польщі), і на Євро-2020 (матч проти Туреччини). Джердан узагалі встановив унікальне досягнення, ставши першим європейцем, який забивав на кожному з останніх шести чемпіонатів Європи та світу.

Цікаві факти

Вчора відбулася перша очна зустріч між збірними Хорватії та Албанії.

Хорватія ніколи не програвала в своєму другому матчі на Євро (3 перемоги та 5 нічиїх).

Албанія виграла лише в одному зі своїх останнім п'яти матчів турніру (три поразки та нічия).

Востаннє, до зустрічі зі збірною Угорщини, збірна Німеччини не пропустила в матчі Євро сім поєдинків тому.

Німеччина встановила новий рекордний для себе показник результативності на груповому етапі турніру (7 голів проти 6 на Євро-2020).

Серія Угорщини без перемог у поєдинках ЧЄ продовжилася до 8 матчів.

Джердан Шакірі взяв участь у семи різних чемпіонатах Європи та світу, що є рекордом для збірної Швейцарії.

Швейцарія зазнала поразки лише в одному з 12 останнім матчів на Євро (4 перемоги та 7 нічиїх).

Збірна Шотландії вперше в своїй історії здобула бодай одне очко в матчі турніру, в якому пропустила гол (у попередніх шести випадках були поразки).

Розклад матчів наступного ігрового дня

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ 20.06.2024 2 ТУР 16:00 Словенія -:- Сербія 19:00 Данія -:- Англія 22:00 Іспанія -:- Італія

Побачимося вже завтра! Слідкуйте за перебігом подій чемпіонату Європи-2024 в Німеччині на

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