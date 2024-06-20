Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Луїс де ла Фуенте висловився про гру збірної Іспанії.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував своє бачення футболу національної збірної.

"За будь-яких обставин ми прагнемо бути сильнішими. У нас різні гравці, які здатні адаптуватись до різних умов.

Є філософія: ми маємо контролювати наш футбол, нашу гру в пас. Але футбол змінюється. Випади стають стрімкішими, і ми намагаємося атакувати якнайшвидше. Ми хочемо створити той стиль, який дозволить нам перемагати", — вважає де ла Фуенте.

Матч Італія — Іспанія відбудеться сьогодні, 20 червня, початок о 22:00.