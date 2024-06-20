Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ману Ноєр підбив підсумки матчу проти Угорщини.

Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр прокоментував перемогу над Угорщиною (2:0), яка гарантувавла господарям турніру вихід у пле-оф Євро.

"Перемога дуже, дуже важлива. Ми дуже хотіли підтвердити свій виступ у першому матчі. Минуле показало, що грати проти Угорщини та у другому матчі групового етапу непросто.

Тому ми тим більше раді, що у Штутгарті ми так потужно розпочали та впевнено перемогли. Тут чудова атмосфера, повні стадіони та гарний настрій. Я радий, що турнір відбувається вдома.

Німеччина завжди є фаворитом, але ми маємо робити свою роботу. Наш наступний суперник по групі (Швейцарія) – найскладніше випробування у груповій стадії. Ми хочемо перенести цей імпульс на третій матч.

Як команда, ми вже заслужили 0 пропущених голів у матчі із Шотландією. Тим паче важливим є 0 пропущених голів проти Угорщини", – сказав голкіпер збірної Німеччини.