Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лучано Спаллетті висловився перед матчем з Іспанією.

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті прокоментував майбутню гру з Іспанією в рамках другого туру Єіро-2024.

"Іноді ми можемо атакувати, а іноді змушені захищатися на своїй половині поля, але ідея завжди полягає в тому, щоб намагатися грати у свій футбол.

Іспанія стала такою, якою вона є, і їхня футбольна школа відома, бо вони завжди грали під одним брендом. Тому вони стали такими пізнаваними. Вони досягли цього, тому що змогли дотримуватися однієї і тієї ж футбольної філософії.

Ми часто говоримо про міжнародний футбол і різні філософії, деякі з яких більш специфічні, ніж італійські. Щоб досягти цього, потрібно слідувати іспанському сценарію гри – знову і знову дотримуватися однієї й тієї філософії.

Ми хочемо перевірити себе у матчах з такими топовими командами, як Іспанія, щоб зрозуміти, на якому рівні ми перебуваємо з точки зору ефективності.

Намагаємось постійно володіти м'ячем. Я вважаю, якщо ви віддасте м'яч супернику, то будете гіршою командою. Іноді ми намагатимемося домінувати. Подивимося, наскільки добре це вийде.

Ми з великою повагою ставимося до Іспанії та їх гравців, але ми не повинні вважати їх краще, ніж є насправді. Це було б величезною помилкою. Ми також можемо грати у свою гру. Подивимося, чи зможемо ми це зробити, але про це потрібно говорити після матчу", — сказав Спаллетті.

Матч Італія — Іспанія відбудеться сьогодні, 20 червня, початок о 22:00.