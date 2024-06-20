Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Тренер розчарований результатом.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував нічию з командою Швейцарії в матчі другого туру Євро-2024.

"Ми не показали себе з найкращого боку у першій грі. Ми гарна команда коли граємо. Першу гру слід зарахувати до розряду невдалих.

Сьогодні ми були сповнені рішучості йти в пресинг, боротися за м'яч і грати вище на полі. Слід сказати, що це було проти дуже сильної команди Швейцарії.

Це була гарна гра між двома рівними командами. Тепер нам безперечно потрібна перемога. Я вірю, якщо ми наберемо три очки, то пройдемо на наступний етап.

Це те, що ми очікували. Ми граємо так останні три-чотири роки. Ми знали, що нам треба робити. Це був гарний командний виступ проти сильних суперників і хороша реакція на вечір, що розчарову. Ми досі у грі.

Реальність така, що ми розраховували на дві гри в групі, і так воно і вийшло. Навіть якби ми добре зіграли проти Німеччини, нам все одно треба було б щось набирати очки у цій грі", — вважає Кларк.

Шотландія — Швейцарія 1:1 Відео голів та огляд матчу.