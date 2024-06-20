Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У четвер, 20 червня, збірна Словенії зустрінеться командою Сербії у другому матчі Євро-2024. Зустріч відбудеться на Альянц Арені в Мюнхені та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

За версією букмекерів, більше шансів на перемогу у збірної Сербії — коефіцієнт 1.80, а на перемогу Словенії пропонується показник 4.95. У разі нічиєї — 3.60.

Тож на що ставити?

Ми пропонуємо варіант — перемога Сербії з форою -1. Коефіцієнт на цю подію — 2.32.

Ще один варіант — обидві заб'ють — "ні" з коефіцієнтом 1.93.

Третя ставка — в матчі буде пенальті з коефіцієнтом 2.87.

Онлайн-трансляція матчу Словенія — Сербія буде доступна на Football.ua.