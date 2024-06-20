Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua розповідає про гру національної команди на континентальному форумі.

Нинішній Євро стане четвертим для збірної України. Крім того, четвертим поспіль. На попередніх континентальних форумах було багато цікавих подій, хороших чи не дуже, пов'язаних із нашою національною командою. У цьому матеріалі спробуємо згадати ці виступи — злива у матчі з Францією, гол Артема Довбика Швеції та інше.

Євро-2012

Даний чемпіонат Європи вболівальники в Україні чекали не лише через участь там збірної Олега Блохіна, а і домашньому статусу для нашої країни. У групі «синьо-жовті» зустрічалися зі Швецією, Францією та Англією, тому з самого початку мало хто вважав їх кандидатом на вихід у плей-оф. Так в підсумку і сталося, але Україна нав‘язала фаворитам серйозну боротьбу.

На той Євро команда могла не проходити відбір, як господар, тому спокійно готувалася до турніру. Вже у першому турі чекав важливий суперник — Швеція. Перемога у цій зустрічі мала суттєво наблизити Україну до чвертьфіналу.

У першому таймі колективи не забили один одному, а на початку другого Златан Ібрагімович замкнув простріл з флангу та вивів нашого суперника вперед. Втім, тоді команда Блохіна мала свій суттєвий козир — Андрія Шевченка, який проводив свій фінальний великий турнір. Спершу Шева відгукнувся на подачу від Андрія Ярмоленка, а потім вдруге забив головою, конвертувавши в гол подачу з кутового від Євгена Коноплянки. М‘яч якимось неймовірним чином потрапив у ближній кут між стійкою та воротарем Андреасом Іссаксеном.

Яскрава вольова перемога дозволила більш оптимістично дивитися на майбутній матч з Францією. Втім, з самого початку все пішло не за планом. Все через зливу, яка почала заливати Донбас Арену. Газон був майже скрізь просякнутий калюжами, а грати за таких умов було маловірогідно. Був ризик навіть переносу матчу.

Та поле стадіону в Донецьку впоралося щ непогодою на подив багатьох експертів та вболівальників. Невідомо, як ця пауза вплинула на обидві команди, але попри декілька моментів, в першу чергу за участі Андрія Шевченка, "Ле Бле" забили двічі у другому таймі, а також влучили у стійку.

В обох голах Франція занадто легко ловила "синьо-жовтих" у перехідних фазах, а також в цілому виглядала більш переконливо.

Звісно, поразка засмучувала, але попереду був ключовий матч з Англією. Знову в Донецьку, на щастя цього разу з хорошими погодними умовами. Господарів Євро влаштовувала лише перемога. І вони були до неї дуже близькими.

Євген Коноплянка, Артем Мілевський та інші гравці завдавали ударів з різних дистанцій в надії пробити ворота Джо Гарта, але воротар врятував від пропущених голів, а пізніше "три леви" взагалі відмітилися своїм м‘ячем. Подачу з флангу не змогли вибити захисники, Андрій П‘ятов також не зміг її перервати і Вейну Руні залишалося лише влучити з кількох метрів.

Це не сильно збило настрій України, яка побігла відігруватися, але далі відбувся той самий скандальний епізод з незарахованим голом Марко Девича. Зіграти хоча би внічию не вдалося, але претензій до команди було мінімум. Не вдалося вийти з групи, але враховуючи рівень суперників виглядала вона достойно. Враховуючи всі емоції дебют на чемпіонатах Європи вийшов непоганим.

Заявка на Євро-2012:

Воротарі — Андрій П'ятов, Олександр Горяїнов, Максим Коваль.

Захисники — Ярослав Ракицький, Олександр Кучер, В'ячеслав Шевчук, Тарас Михалик, Євген Хачеріді, Богдан Бутко, Євген Селін.

Півзахисники — Олександр Алієв, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, Руслан Ротань, Сергій Назаренко, анатолій тимощук.

Форварди — Артем Мілевський, Андрій Шевченко, Марко Девич, Євген Селезньов, Андрій Воронін.

Україна — Швеція 2:1

Україна — Франція 0:2

Англія — Україна 0:1

Євро-2016

На наступний континентальний форум треба було проходити відбір, де шанси на потрапляння до турніру мали навіть треті команди у групах. Секстет колективу вже Михайла Фоменка дістався цілком нормальний. Був фаворит — Іспанія, але Словаччина, білорусь, Північна Македонія та Люксембург виглядали суперниками, яких потрібно було обігрувати. Втім, не обійшлося без пригод. У першому матчі Ккраїна мінімально програла Словаччині у Києві з незарахованим голом Андрія П‘ятова, що одразу ставило її у позицію команди, що мала наздоганяти конкурентів в таблиці. Хоча у зустрічах з середняками нашої групи вдалося здобути максимум балів, але не вдалося двічі переграти "фурію роху" за хорошої гри, а з "соколами" відбулася лише нульова нічия.

Тому довелося проходити стикові матчі. Зі Словенією було непросто. В першому матчі Україна виграла 2:0, але в другій зустрічі пропустила швидкий м‘яч і ризикувала зіграти у овертаймах. Все вирішилося на завершальних хвилинах, коли суперник помилився, а після перехоплення "синьо-жовті" організували свою атаку, що завершилася голом Андрія Ярмоленка.

Група на Євро знову дісталася непроста — Німеччина, Польща, Північна Ірландія. Враховуючи, що вдалося успішно пройти відбір і силу нашої команди хоча і з проблемами, але ми мали вийти з групи. Втім, фундамент під провальний виступ на чемпіонаті Європи було закладено ще до турніру. Однією з головних причин стали конфлікти між представниками різних українських клубів. Сварилися багато хто, але найбільше запам'ятався епізод між Тарасом Степаненко та Андрієм Ярмоленко. Гравець Динамо у матчі з Шахтарем вдарив півзахисника, що спровокувало сутичку. Пізніше вони помирилися і сказали, що жодних проблем немає, але це могла бути гра на публіку, для журналістів та вболівальників, що підтверджувалося зі слів пов'язаних з командою на турнірі у Франції.

Не дивно, що на континентальному форумі не вистачало нормальних відносин всередині колективу. В стартовому матчі з Німеччиною могли хоча би зіграти внічию, пропустили першими, але мали багато моментів у першому таймі, втім захист суперника впорався. Потім "манншафт" забили ще раз у другому таймі, втім це не вплинуло на настрій після матчу. Україна виглядала не гірше, головний акцент потрібно було робити на наступні зустрічі.

Матч з британською командою вийшов не тим, яким його чекали. Знову поразка, особливих моментів не було, суперник грамотно зіграв в багатьох аспектах, а дане фіаско означало не лише погіршення ситуації у групі. Збірна України стала першим колективом, що залишив Євро-2016. Тому матч з Польщею був лише формальністю.

Багато вболівальників чекало, що в ньому "синьо-жовті" виграють для власного престижу, але і тут не вдалося здобути результат. Більше того, заміна форварда на опорного півзахисника ближче до завершення зустрічі за рахунку 0:1 виглядала максимально незрозуміло. Тому назвати той турнір позитивними епітетами не вдасться. Було більше сподівань, але в більшості вони не виправдалися.

Заявка на Євро-2016:

Воротарі — Денис Бойко, Андрій П'ятов, Микита Шевченко.

Захисники — Артем Федецький, Євген Хачеріді, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, В'ячеслав Шевчук, Богдан Бутко.

Півзахисники — Руслан Ротань, Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Євген Коноплянка, анатолій тимощук, Олександр Караваєв, Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Олександр Зінченко.

Форварди — Роман Зозуля, Пилип Будківський, Євген Селезньов.

Україна — Польща 0:1

Огляд матчу за посиланням

Україна — Північна Ірландія 0:2

Німеччина — Україна 2:0

Євро-2020

Цей континентальний форум пройшов на рік пізніше, ніж мав через пандемію коронавіруса. Навряд чи це зіграло велику роль у формі збірної України, але, можливо, також вплинуло на виступи в турнірі. У відборі команда Андрія Шевченка виступила дуже потужно, виграла свою групі, зіграла внічию і виграла у Португалії, не програла жодного матчу, тому вважалася як мінімум кандидатом на плей-оф.

На груповому етапі в суперниках були Нідерланди, Північна Македонія та Австрія. Як мінімум друге місце виглядало хорошою перспективою, а на самому турнірі ми побачили трішки іншу Україну, ніж у кваліфікації. По-перше, головні питання викликали фізичні кондиції, тому що "синьо-жовтих" не завжди вистачало на всі 90 хвилин. Варто сказати, що тоді підготовка до Євро розпочалася приблизно за місяць до старту. По-друге, акцент на контролі м'яча і коротких передачах змінився на більш прагматичний стиль, це також викликало у багатьох сумніви.

З "оран'є" вдалося відігратися з 0:2, але все одно програли, виграли у Північної Македонії, хоча не надто успішно провели другий тайм, а Австрії програли без особливих шансів. В підсумку, третє місце і вихід у плей-оф лише завдяки невдалим матчам деяких колективів у інших групах. Тим не менш, перший вихід до 1/8 фіналу сприймався добре. Суперник також був нормальним — Швеція. Ця зустріч пройшла у важкій боротьбі. Спершу рахунок відкрив Олександр Зінченко, втім Еміль Форсберг його зрівняв.

Овертайми рухалися до післяматчевих пенальті, але вихід Артема Довбика приніс перемогу. Тоді ще мало кому відомий форвард забив важливий гол головою і змусив неймовірно радіти всю країну. Попереду була збірна Англії у чвертьфіналі, можна було сподіватися, що і тут вдасться створити несподіванку. Втім, Україна провела не дуже вдалий матч, програвши і залишивши Євро-2020.

Вперше в своїй історії національна команда дісталася цієї стадії на чемпіонатах Європи і це стало крутим успіхом. Тому навіть не завжди впевнена гра була не настільки важливою в зв'язку з цим. В загальному, чекали більшого, але і без того вийшло цілком нормально. Команда, що брала участь на тому континентальному форумі в першу чергу була мала великий потенціал з розкриттям на майбутніх турнірах.

Заявка на Євро-2020:

Воротарі - Георгій Бущан, Андрій П'ятов, Анатолій Трубін.

Захисники - Едуард Соболь, Ілля Забарний, Сергій Кривцов, Денис Попов, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

Півзахисники - Сергій Сидорчук, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Роман Безус.

Форварди - Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик.

Нідерланди — Україна 3:2

Україна — Північна Македонія 2:1

Австрія — Україна 0:1

1/8 фіналу

Швеція — Україна 1:2

1/4 фіналу

Англія — Україна 4:0