Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сербська збірна хоче покарання іншим командам.

Збірна Сербії погрожує знятися з Євро-2024, якщо УЄФА не покарає Хорватію та Албанію за образливі вигуки їхніх вболівальників під час очного матчу команд на турнірі (2:2).

"Те, що сталося, є скандалом. Ми будемо просити УЄФА про санкції, навіть ціною відмови від продовження змагань.

Ми проситимемо УЄФА покарати федерації обох команд. Ми не хочемо брати участь в цьому, але якщо УЄФА їх не покарає, ми подумаємо, як бути далі.

Нас карали за випадки, коли наші вболівальники поводилися набагато краще. Одного фаната оштрафували за расистські образи, і ми не хочемо, щоб це приписували іншим. Ми, серби, джентльмени, у нас відкрите серце, тому я закликаю вболівальників залишатися джентльменами", — сказав генеральний секретар ФФС Йован Шурбатович.

Під час гри 19 червня фани обох збірних кричали "Вбивай, вбивай, вбивай сербів".