Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

29-річний словенець відзначився результативним ударом.

Захисника збірної Словенії Жана Карнічніка визнано найкращим гравцем матчу другого туру групового етапу Євро-2024 проти Сербії (1:1). Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

У цьому поєдинку 29-річний словенець розпочав результативну атаку на своїй половині поля і сам же її завершив з лінії воротарського майданчика суперника.

Також на його рахунку одне перехоплення, сім відборів та 10,9 км. Максимальна швидкість його ривка становила 33,3 км/год.

Для Карнічніка це був 30 матч за збірну, в яких він забив два м'ячі і віддав двох асистів.