29-річний словенець відзначився результативним ударом.
Жан Карнічнік, Getty Images
20 червня 2024, 19:27
Захисника збірної Словенії Жана Карнічніка визнано найкращим гравцем матчу другого туру
групового етапу Євро-2024 проти Сербії (1:1). Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
У цьому поєдинку 29-річний словенець розпочав результативну атаку на своїй половині поля і сам же її завершив з лінії воротарського майданчика суперника.
Також на його рахунку одне перехоплення, сім відборів та 10,9 км. Максимальна швидкість його ривка становила 33,3 км/год.
Для Карнічніка це був 30 матч за збірну, в яких він забив два м'ячі і віддав двох асистів.