Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua разом із партнером, спортивним брендом Under Armour, представляють відео найкращих моментів матчу Євро-2024, що відбувся 20 червня 2024 року.

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Словенії поділила очки із Сербією (1:1).

Рахунок у матчі був відкритий у середині другого тайму, коли захисник словенців Жан Карнічнік розпочав атаку на своїй половині поля, після чого замкнув простріл партнера по команді з воротарської лінії суперника.

Проте останнє слово було за сербами, коли на шостій компенсованій хвилині Лука Йович після подачі з кутового забив головою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Словенія — Сербія у рамках другого туру групового етапу Євро-2024:

Словенія — Сербія 1:1

Голи: Карнічнік, 69 — Йович, 90+6

Словенія: Облак — Карнічнік, Дркушич, Бійол, Янжа — Стоянович (Віпотнік, 76), Черін, Елшнік (Брекало, 90+1), Млакар (Станкович, 62) — Шпорар, Шешко (Вербич, 76).



Сербія: Райкович — Велькович, Міленкович, Павлович — Живкович (Бірманчевич, 82), Ілич, Лукич (Мілінкович-Савич, 64), Младенович (Гачінович, 46) — Тадич (Самарджич, 82) — Влахович (Йович, 62), Мітрович.



Попередження: Янжа, Віпотнік — Младенович, Лукич, Гачінович, Йович