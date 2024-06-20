Іспанія — Італія: онлайн-трансляція матчу Євро 20.06.2024

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє текстову трансляцію матчу Євро-2024, який пройде 20 червня та розпочнеться о 22:00.

20 червня, збірні Іспанії та Італії проведуть матч у квартеті В у рамках другого туру групового етапу Євро-2024.

Поєдинок відбудеться у Гельзенкірхені на арені Фельтінс Арена. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Іспанія — Італія

Трансляція з'явиться в цій новині за годину до матчу!

В Україні матч покаже відеосервіс MEGOGO Футбол 1.

На Євро-2024 збірні Іспанії та Італії виступлять у групі В, у якій також представлені національні команди Албанії та Хорватії.