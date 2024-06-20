Галлагер: Якщо Англія хоче виграти Євро, то повинна грати краще

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець дав свій коментар.

Півзахисник Челсі і збірної Англії Конор Галлагер підбив підсумки нічийного матчу з Данією (1:1) у 2-му турі групового етапу Євро-2024.

"Важка гра. Ми розуміємо, що можемо грати набагато краще, але треба віддати належне Данії. Вони здорово зіграли і є хорошою командою. Ми повинні подивитися на себе з боку. Ми знаємо, що можемо поліпшити гру, щоб взяти три очки в наступному матчі.

Я виходив на поле в непростій ситуації, але 1:1 — не найгірший результат у такій ситуації. Ми розуміємо — якщо ми хочемо виграти цей турнір, нам потрібно грати краще. Додати в грі з м'ячем і без м'яча. Добре те, що це можливо зробити", — наводить слова Галлагера прес-служба УЄФА.