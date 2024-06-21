Президент України Володимир Зеленський висловився щодо перемоги збірної України над Словаччиною у 2-у турі Євро-2024.

"Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного! 

Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і 
за правильне сприйняття України у світі. 
Україна, яка бʼється.
Україна, яка тримає удар і долає перешкоди.
Україна, яка здатна перемагати!
Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу. 
Так тримати, хлопці!
Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця!
Слава Україні!", — написав президент України у своєму телеграм-каналі.
Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував перемогу над Словаччиною.