Надважлива звитяга головної команди країни.
Україна, getty images
21 червня 2024, 22:14
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо перемоги збірної України над Словаччиною у 2-у турі Євро-2024.
"Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного!
Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і
за правильне сприйняття України у світі.
Україна, яка бʼється.
Україна, яка тримає удар і долає перешкоди.
Україна, яка здатна перемагати!
Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу.
Так тримати, хлопці!
Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця!
Слава Україні!", — написав президент України у своєму телеграм-каналі.