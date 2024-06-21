Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Надважлива звитяга головної команди країни.

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо перемоги збірної України над Словаччиною у 2-у турі Євро-2024.

"Вірити одне в одного! Підтримувати одне одного! Битися одне за одного!

Це те, що має єднати кожного з нас. І зараз кожен із нас на своєму місці має боротися: за свободу, життя і

за правильне сприйняття України у світі.

Україна, яка бʼється.

Україна, яка тримає удар і долає перешкоди.

Україна, яка здатна перемагати!

Саме це сьогодні робить національна збірна України з футболу.

Так тримати, хлопці!

Попереду надважлива битва, тож разом і до кінця!

Слава Україні!", — написав президент України у своєму телеграм-каналі.