Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Франції прокоментував нічию проти Нідерландів.

Напередодні збірна Франції зіграла внічию проти Нідерландів у рамах другого туру чемпіонату Європи-2024.

Нідерланди — Франція 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник та капітан "Les Bleus" Антуан Грізманн прокоментував виступ власної команди.

"У мене було два моменти, коли м’яч залишався біля моїх ніг перед воротами, тому дуже прикро, що я ними не скористався.

Це те, чого нам не вистачало в обох іграх на цьому турнірі, тож нам потрібно працювати над цим. У обороні ми грали добре. І в плані тактики ми були хороші.

Нам просто потрібна була ця дрібниця — гол. Не хвилюйтесь, наступного разу це станеться.

Під час першого моменту я знав, що Адрієн Рабіо збирається віддати мені пас, але м’яч пішов занадто далеко назад, і він був на мою праву ногу, не ту ногу. Таке буває.

Натомість другий момент я побачив, що Канте бачить мене, тому я знав, що він гратиме в пас. Думаю, там був випадковий відскок від захисника. Я був трохи спантеличений, коли отримав його, і моє тіло пішло назад. Я намагався зловити м’яч якнайкраще, але мені не вистачило кількох сантиметрів", — заявив французький виконавець.

У наступному турі збірна Франції зіграє проти Польщі 25 червня.