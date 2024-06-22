Півзахисник Франції прокоментував нічию проти Нідерландів.
Нголо Канте, Getty Images
22 червня 2024, 09:56
Збірна Франції напередодні в рамах другого туру чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию проти Нідерландів.
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Після завершення гри півзахисник "Les Bleus" Нголо Канте прокоментував виступ власної команди.
"Ми провели хорошу гру в цілому, але розчаруванням стало те, що не змогли забити.
Ми рухаємось у правильному напрямку, і сьогодні ми вже були кращими, аніж у минулій грі.
Нам потрібно продовжувати рухатись уперед і готуватись до наступної зустрічі", — заявив французький виконавець.
У наступному турі збірна Франції зіграє проти Польщі 25 червня.