Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник Франції прокоментував нічию проти Нідерландів.

Збірна Франції напередодні в рамах другого туру чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию проти Нідерландів.

Нідерланди — Франція 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри півзахисник "Les Bleus" Нголо Канте прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели хорошу гру в цілому, але розчаруванням стало те, що не змогли забити.

Ми рухаємось у правильному напрямку, і сьогодні ми вже були кращими, аніж у минулій грі.

Нам потрібно продовжувати рухатись уперед і готуватись до наступної зустрічі", — заявив французький виконавець.

У наступному турі збірна Франції зіграє проти Польщі 25 червня.