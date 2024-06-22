Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич Нідерландів прокоментував нічию проти Франції.

Збірна Нідерландів напередодні в рамах другого туру чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию проти Франції.

Нідерланди — Франція 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Оскільки в цьому матчі так і не було забитих м’ячів, то особливу увагу приділяли моменту на 69 хвилині, коли потенційний результативний удар півзахисника номінальний господарів Хаві Сімонса було анульовано через офсайд у захисника Дензела Думфірса, який міг заважати воротарю "Les Bleus" Майку Меньяну, на думку арбітра.

Після завершення гри головний тренер "ораньє" Рональд Куман прокоментував цей епізод.

"Незарахований гол Сімонса? Для мене це однозначно чистий м’яч.

Так, наш гравець, Дензел Думфріс, знаходився в положенні поза грою. Але подивіться на повтор ще раз: він не заважає французькому воротареві, який стоїть поруч і в будь-якому випадку не має можливості пірнути.

Присутність гравця в безпосередній близькості від нього не має ніякого значення.

Подивіться також і на те, як Сімонс пробив — Меньян був відіграний на той момент, він уже не міг запобігти голу", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі збірна Нідерландів зіграє проти Австрії 25 червня.