Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанці повністю переграли італійців.

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон, який наразі працює головою делегації національної збірної Італії, висловився про поразку від збірної Іспанії (0:1) . Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ми думали, що вже досягли певного рівня, але вчора отримали відсіч, якої не очікували. Ті причини поразки, які назвав містер (Лучано Спаллетті — ред.), правдиві. Нас одразу ж вразила різниця у швидкості атак і дій, які здійснювали іспанці.

Стан команди? Я бачив, що вони спокійні. Поговоривши з деякими гравцями, я зрозумів, що вони розуміють, що сталося і з якими труднощами ми зіткнулися. Іноді легше впоратися з поразкою, ніж із перемогою", — сказав Буффон.