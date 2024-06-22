Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник Нідерландів прокоментував нічию проти Франції.

Збірна Нідерландів напередодні в рамах другого туру чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию проти Франції.

Нідерланди — Франція 0:0 Відео найкращих моментів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри захисник "ораньє" Дензел Думфріс прокоментував виступ своєї команди та один із ключових епізодів гри — незарахований через його перебування в офсайді гол Хаві Сімонса.

"Це був чистий гол. Я не перебував перед воротарем, а стояв збоку від нього. Я не намагався жодним чином зачепити м’яч, тому що я дуже добре знав, що я перебуваю у офсайді. Фактично, я зупинився в тому епізоді.

Але це була складна ситуація і для арбітра також. Він чекав три хвилини, щоб ухвалити рішення, і це нормально. Але, на мою думку це не був офсайд.

Контракт з Інтером? Ми говорили з директорами, відбулася зміна власника клубу, і тому для всіх гравців обговорення контрактів були відкладені.

Але я почуваю себе в Інтері як удома. Ми — одна велика родина. Тож побачимо після чемпіонату Європи, що буде далі", — заявив нідерландський виконавець.

У наступному турі збірна Нідерландів зіграє проти Австрії 25 червня.