Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Воротар команди Віллі Саньйоля здійснив 9 сейвів.

Голкіпера збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі визнали найкращим гравцем матчу проти збірної Чехії в 2 турі групового етапу Євро-2024 у Німеччині, передає офіційний сайт УЄФА.

Протягом зустрічі 23-річний гравець здійснив 9 сейвів, допомігши колективу Віллі Саньйоля здобути перший в історії Грузії заліковий бал на ЧЄ.

Поєдинок завершився незакономірною нічиєю з рахунком 1:1.

Зазначимо, що вже невдовзі, а саме о 19:00 за київським часом, розпочнеться друга зустріч команд-представниць групи F — Туреччині протистоятиме Португалія. Слідкуйте за поєдинком у текстовій онлайн-трансляції за посиланням.