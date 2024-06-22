Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Грузія та Чехія зіграли в незакономірну нічию

Матч, у якому ближчою до перемоги була команда Івана Гашека, але в підсумку міг зачепитись за успіх колектив Віллі Саньйоля, завершився лише нічиєю.

Грузія — Чехія, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Грузія — Чехія 1:1

Голи: Мікаутадзе, 45+4 — Шик, 59



Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Кверквелія (Гвелесіані, 82), Кашия, Двалі, Цитаішвілі (Лочошвілі, 62) — Кочорашвілі, Меквабішвілі (Квілітая, 88), Давіташвілі (Чакветадзе, 62) — Мікаутадзе (Квілітая, 88), Кварацхелія (Лобжанідзе, 82).



Чехія: Станек — Голеш, Гранач, Крейчі — Цоуфал, Провод (Барак, 82), Соучек, Д. Юрасек (Шевчик, 82) — Черни (М. Юрасек, 55), Шик (Хитіл, 68), Гложек (Лінгр, 55).



Попередження: Кашія, Гвелесіані, Меквабішвілі, Кочорашвілі — Цоуфал, Провод, Д. Юрасек, Голеш, Соучек