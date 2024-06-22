Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Чехії висловився про нічию у запальному поєдинку з Грузією.

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Грузії зустрілася зі збірною Чехії, зігравши з нею внічию з рахунком 1:1.

Головний тренер чеської національної команди Іван Гашек поділився враженнями від результату цього протистояння та атмосфери, яку створили вболівальники обох команд.

"Я хотів би привітати Грузію та її тренера Віллі Саньоля з здобуттям нічиєї. Обидві команди провели видовищну гру для вболівальників, була просто чудова атмосфера.

Ми домінували в грі, але не змогли забити другий гол. Двадцять шість ударів говорять самі за себе. Треба визнати, що були раді, що суперники не реалізували свій шанс на контратаці на останній хвилині.

Це мрія кожного футболіста — зіграти в таких іграх перед такими фантастичними вболівальниками. Наші гравці вдячні не тільки своїм, а також грузинським уболівальникам, які створили таку чудову атмосферу. Це головна причина, чому ми хочемо пройти кваліфікацію. Ми не хочемо їхати додому – ми хочемо залишитися якомога довше", — цитує слова Гашека офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Грузія — Чехія ви можете на Football.ua.