Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

28-річний форвард Баєра перевершив рекорд Мілоша Бароша.

У матчі другого туру групового етапу Євро-2024 збірна Грузії зустрілася зі збірною Чехії, зігравши з нею внічию з рахунком 1:1.

Автором єдиного гола у складі чеської національної команди на 59-ій хвилині цього протистояння відзначився форвард леверкузенського Баєра Патрік Шик, який повернув паритет на табло.

Завдяки цьому голу у ворота картвелів 28-річний Шик став найкращим бомбардиром в історії збірної Чехії на чемпіонатах Європи. На рахунку Патріка 6 голів в 7 поєдинках.

Дивитися відео голів та огляд матчу Грузія — Чехія ви можете на Football.ua.