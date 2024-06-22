Форвард дав свій коментар.
Патрік Шик, Getty Images
22 червня 2024, 21:59
Нападник збірної Чехії Патрік Шик прокоментував нічию з Грузією (1:1) у матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи.
"Результат нас не влаштовує. Ми були кращими, але воротар збірної Грузії не дозволив нам забити в першому таймі. Потім ми пропустили з пенальті, і справи в команди пішли не дуже добре.
Ми зрівняли рахунок і йшли вперед, тиснули на суперників, але не змогли забити заслужений гол. Але ми також припустилися помилки в останню хвилину і могли програти", — сказав Шик.
Чехія з 1 очком посідає 3-е місце. В активі Грузії також 1 очко й остання позиція в групі F.
Раніше повідомлялося, що Шик — найкращий бомбардир в історії збірної Чехії на чемпіонатах Європи.