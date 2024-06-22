Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард дав свій коментар.

Нападник збірної Чехії Патрік Шик прокоментував нічию з Грузією (1:1) у матчі 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи.

"Результат нас не влаштовує. Ми були кращими, але воротар збірної Грузії не дозволив нам забити в першому таймі. Потім ми пропустили з пенальті, і справи в команди пішли не дуже добре.

Ми зрівняли рахунок і йшли вперед, тиснули на суперників, але не змогли забити заслужений гол. Але ми також припустилися помилки в останню хвилину і могли програти", — сказав Шик.

Чехія з 1 очком посідає 3-е місце. В активі Грузії також 1 очко й остання позиція в групі F.

Раніше повідомлялося, що Шик — найкращий бомбардир в історії збірної Чехії на чемпіонатах Європи.