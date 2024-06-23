Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард Чехії прокоментував нічию проти Грузії.

Напередодні збірна Чехії в другому турі чемпіонату Європи-2024 зіграла внічию проти Грузії.

Грузія — Чехія 1:1 Відео голів та огляд матчу Євро-2024

Після завершення гри нападник "Народної команди" Вацлав Черни прокоментував виступ свого колективу.

"Це суміш розчарування і надії. Ми дуже хотіли й бажали відновити репутацію з першої гри, що було надзвичайно складно. Моменти були, ми створили багато гольових моментів, хоча в кінці їх уже було не так і багато, але не можна сказати, що гра була зовсім беззубою. Цей результат — величезний сум для нас.

Я не з тих, хто закриває очі перед небезпекою. Із лави для запасних було видно, що Лобжанідзе вдарив так, що м’яч перелітатиме через ворота. Станек у тому епізоді також був молодець, і захисники теж добре спрацювали. Це був непростий епізод. Я не знаю, хто з наших тоді помилився, але це був чудовий камбек, і ми максимально ускладнили їм завдання.

Суперники також програли свій перший матч на турнірі, поступившись туркам 1:3. Я думаю, що наша якість і бажання були більшими під час заключних епізодів гри. У них виник цей відрив лише наприкінці, але він був меганебезпечним. За винятком їхньої спроби тягнути час, що було дуже дивно за нічийного рахунку, адже обидві команди хотіли перемогти.

Я з самого ранку знав, що гратиму сьогодні. На щастя, я готуюся до кожної гри, навіть коли не граю, хоча б подумки. Я був готовий, і коли дізнався, то дуже зрадів.

Я намагався виконувати завдання, які мені назвали тренери перед грою. Намагався додати щось своє, не завжди виходило. Намагався бути небезпечним. Це був складний матч для всіх нас з точки зору його характеру", — заявив чеський виконавець.

Наступний матч збірна Чехії проведе проти Туреччини 26 червня.