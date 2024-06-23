Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар від півзахисника стосовно зустрічі у групі чемпіонату Європи.

Кевіна Де Брюйне прокоментував матч з Румунією.

"Після першої гри я не хвилювався", — цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Я не думаю, що ми зіграли погано. Очевидно, що ми припустилися деяких помилок, але ми створили моменти, навіть якщо не змогли реалізувати їх. Ми добре грали під час сьогоднішнього матчу, і я думаю, що ми заслужили на перемогу, тому я щасливий.

Лукаку провів чудову гру. Він неегоїстичний, як ви бачили, коли він віддав пас на Юрі. На мою думку, він проводить чудовий турнір.

У нас є пристрасть, у нас є енергія. Якби ми могли більше володіти м'ячем, було б краще, але я докладу всіх зусиль. Важливо те, що ми створюємо моменти. Так, ми могли б завершувати їх трохи краще, але важливо те, що ми їх маємо.

Я граю у цій команді вже 10 років і маю багато знань, які можу передати молодим гравцям, але я ще не вирішив, коли завершу кар'єру".

У матчі зі збірною Румунії Бельгія виграла з рахунком 2:0 завдяки голам Кевіна та Юрі Тілеманса.